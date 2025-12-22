Хохлов заявил, что так и не получил денег от Facebook по судебному иску

18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста

ТАСС, 22 декабря. Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов заявил, что не получил денег по судебному иску в адрес социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) за удаление модераторами своей фамилии. Комментарий специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

22 сентября 2021 года Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что модераторы соцсети часто отправляют его в бан на несколько суток по причине созвучности его фамилии с разговорным прозвищем украинцев. 18 октября Солнцевский районный суд Москвы взыскал с Facebook 65 млн 671 тыс. рублей в пользу бывшего футболиста.

"Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации Meta расположен в США, поэтому платить никто не собирается. Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону. Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию - нужно бороться", - сказал Хохлов.

Хохлову 50 лет, он является главным тренером молодежной команды московского "Локомотива". На протяжении тренерской карьеры специалист в разные годы руководил "Сочи", московским "Динамо", волгоградским "Ротором" и краснодарской "Кубанью".

В качестве игрока Хохлов выступал за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо", нидерландский ПСВ, а также испанский "Реал Сосьедад". В составе сборной России выступал с 1996 по 2005 год, сыграв на чемпионате Европы - 1996 и чемпионате мира - 2002. В составе национальной команды принял участие в 53 матчах, забив шесть мячей.