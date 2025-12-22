РФС рассмотрит изменения правил лицензирования клубов

Заседание исполкома организации состоится 26 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) проведет голосование по утверждению новых редакций правил по лицензированию. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Заседание исполкома пройдет 26 декабря. Также организация обсудит годовой бюджет на 2026 год и утвердит изменения в отдельные регламенты.

Кроме того, РФС рассмотрит вопрос о делегировании прав на проведение соревнований Мир - Российской премьер-лиги.