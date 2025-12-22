Олимпийский чемпион хоккеист Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА

Соглашение рассчитано до конца сезона

Сергей Калинин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2018 года Сергей Калинин подписал полноценный контракт с московским хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.

Калинину 34 года, в декабре он подписал пробный контракт с ЦСКА и провел за клуб три матча в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не отметившись результативными действиями.

Ранее Калинин выступал за красно-синих с 2018 по 2020 год, вместе с командой он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. Также в КХЛ он представлял омский "Авангард", петербургский СКА, челябинский "Трактор" и подмосковный "Витязь". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Калинин был игроком "Нью-Джерси" и "Торонто".

В составе сборной России Калинин также стал чемпионом мира 2014 года, в 2016 году - бронзовым призером мирового первенства.