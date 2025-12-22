Бензема приобрел картину Пикассо "Портрет бородатого мужчины"

Стоимость полотна неизвестна

Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии Карим Бензема приобрел картину художника Пабло Пикассо "Портрет бородатого мужчины". Об этом футболист сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

"Добро пожаловать домой", - написал Бензема.

Французское издание RMC Sport уточняет, что картина в 2025 году была выставлена в нью-йоркской галерее американского арт-дилера Хелли Нахмад. Стоимость полотна неизвестна.

Бензема 38 лет, ранее он выступал за испанский "Реал" и французский "Лион". В составе мадридского клуба нападающий четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе "Реала" он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.

В составе сборной Франции Бензема выступал с 2007 по 2022 год и провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций, на чемпионате мира 2022 года Бензема со сборной Франции завоевали серебряные медали.