Вратарь "Айлендерс" Сорокин пропустит несколько игр из-за травмы

Игрок вернется на лед после праздников

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин © Scott Taetsch/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин пропустит несколько игр команды из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Характер травмы не уточняется. Клуб сообщил, что игрок вернется на лед после праздников. Вместо Сорокина из фарм-клуба команды был вызвал швед Маркус Хёгберг.

Сорокину 30 лет, в текущем сезоне он провел за "Айлендерс" 24 матча, в них одержал 12 побед, три из которых - "на ноль". Всего в НХЛ Сорокин провел 277 игр, в которых одержал 137 побед. Сорокин делит первое место по числу "сухих" побед в истории "Айлендерс" с с американцем Гленном Решем (по 25 матчей).