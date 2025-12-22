Два российских прыгуна на лыжах с трамплина получили нейтральный статус

На соревнованиях FIS смогут выступать Михаил Назаров и Данил Садреев

Редакция сайта ТАСС

Михаил Назаров © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским спортсменам Михаилу Назарову и Данилу Садрееву, специализирующимся в прыжках на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Также нейтральные статусы были предоставлены членам вспомогательного персонала Данилу Акимову, Андрею и Роману Догадкиным, Роману Галузину, Игорю Качакову и Анастасии Тихоновой.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжники Юлия Плешкова, Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.