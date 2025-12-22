Гвардиола отстранит игроков "Манчестер Сити" с лишним весом от матча АПЛ

Футболистам команды был предоставлен трехдневный отпуск

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола © Carl Recine/ Getty Images

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отстранит игроков команды от матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест", которые вернутся с трехдневного отпуска с лишним весом. Комментарий специалиста приводит британская вещательная корпорация Би-би-си.

В субботу футболисты "Манчестер Сити" одержали победу в матче 17-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (3:0), после чего отправились в отпуск на несколько дней.

"Как только они вернутся после трехдневного отпуска, я хочу посмотреть, как они себя поведут. Они могут есть, но я хочу контролировать их. Представьте себе одного игрока, который сейчас идеален, но к моменту приезда будет весить на три килограмма больше. Он будет в Манчестере, на матч с "Ноттингем Форест" он не отправится", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, набрав 37 очков в 17 играх. Матч команды с "Ноттингем Форест" состоится 27 декабря.