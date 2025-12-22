Фигуристка Костылева продолжит выступать в шоу Плющенко

Ранее Плющенко сообщил, что Костылева завершила работу в его академии

Редакция сайта ТАСС

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Фигуристка Елена Костылева, покинувшая академию тренера Евгения Плющенко, продолжит выступать в его шоу. Об этом Плющенко сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее Плющенко в своем Telegram-канале сообщил, что Костылева завершила работу в его академии. Фигуристка перешла в академию Софьи Федченко.

"Все спрашивают: какая будет замена? А у нас, ребята, отмена, и замены не будет. Роль Авроры в шоу "Спящая Красавица" с 5 по 9 января исполнит Елена Костылева", - написал Плющенко.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки Ирину Костылеву из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.