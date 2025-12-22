"Спартак" нанес "Шанхаю" четвертое поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Спартака" © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" на выезде со счетом 3:1 обыграл китайский "Шанхай Дрэгонс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на петербургской "СКА-Арене", где проводит домашние игры китайская команда.

В составе победителей шайбы забросили Адам Ружичка (27-я минута), Иван Рябов (30), Джозеф Кин (35). У "Шанхая" отличился Никита Попугаев (12).

"Шанхай" потерпел четвертое поражение подряд и восьмое - в последних девяти играх, команда занимает девятое место в Западной конференции с 36 очками после 36 матчей. "Спартак" благодаря победе поднялся на шестое место на Западе, команда набрала 44 очка после 38 игр. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 24 декабря и начнется в 19:30 мск.