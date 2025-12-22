Жамнов рад, что "Спартак" поздравил всех с днем рождения клуба победой

Клубу в понедельник исполнилось 79 лет

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Игрокам "Спартака" в день рождения клуба удалось поддержать праздничное настроение в выездном матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Шанхай Дрэгонс", но в ряде моментов можно было сыграть и лучше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер гостей Алексей Жамнов.

"Спартак" в праздничный для клуба день выиграл у китайской команды в Санкт-Петербурге со счетом 3:1. Клубу в понедельник исполнилось 79 лет.

"Профессия тренера - побеждать в каждой игре. Понятно, что сегодня такое событие - праздник у "Спартака" - и не хотелось разочаровать наших ветеранов, болельщиков, которые нас очень горячо поддерживали. Праздник удался, но есть моменты, в которых можно играть еще лучше", - сказал Жамнов.

"В моем понимании у нас очень много проблем и пробелов в игре, вратарь держит нас в тонусе. В первом периоде начали за здравие, а кончили за упокой. После первых пяти минут появилась вальяжность, начали играть в хоккейчик. Потом молодцы, перестроились и вернулись в игру", - подвел итог матча главный тренер.

Жамнов рассказал об игре своей команде перед воротами в обороне и атаке. "Ребята молодцы в обороне на пятачке, справлялись, учитывая североамериканский стиль игры соперника. Акцент делался на то, чтобы расчищать пространство перед воротами в момент бросков. В атаке же есть моменты, в которых можно играть намного интереснее с позиции давления. У нас иногда теряется концентрация", - сказал он.

Следующий матч обе команды проведут между собой 24 декабря в Санкт-Петербурге.