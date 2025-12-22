"Наполи" в третий раз выиграл Суперкубок Италии по футболу

В финале неаполитанцы обыграли "Болонью"

Игроки "Наполи" Давид Нерес и Амир Ррахмани © Abdullah Ahmed/ Getty Images

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Наполи" со счетом 2:0 обыграл "Болонью" в финальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир прошел в Саудовской Аравии.

В составе победителей голы забили Давид Нерес (39-я, 57-я минуты).

"Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии в третий раз в истории, ранее команда выигрывала турнир в 1990 и 2014 годах. "Болонья" впервые играла в матче за трофей. В прошлом сезоне "Наполи" в четвертый раз стал чемпионом Италии, "Болонья" является действующим обладателем Кубка Италии, команда выиграла турнир в третий раз в истории.

В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал "Милан", который в финальном матче обыграл "Интер" (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является "Ювентус", клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз.