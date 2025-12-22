Россияне Грязнов и Лобань выиграли Игры будущего в гонках дронов

Российские спортсмены выступают за команду DR1

Данил Грязнов и Кирилл Лобань © Егор Алеев/ ТАСС

АБУ-ДАБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены Данил Грязнов и Кирилл Лобань, выступающие за команду DR1, стали победителями гонки дронов на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего).

Второе место по итогам соревнований заняла швейцарская команда Team BDS. Третьими стали спортсмены из Team Heart of America.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проводятся в 11 дисциплинах.