Автор рекордного трансфера в АПЛ Исак выбыл на неопределенный срок

Нападающий "Ливерпуля" перенес операцию по поводу перелома малоберцовой кости

Нападающий "Ливерпуля" Александр Исак © Alex Pantling/ Getty Images

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Шведский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Александер Исак перенес операцию и выбыл из строя на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Игрок получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Сообщается, что игроку диагностировали перелом малоберцовой кости. Как сообщает журналист Пол Джойс, швед еще сохраняет шансы на возвращение в текущем сезоне.

Исаку 26 лет, 1 сентября он перешел в "Ливерпуль" из "Ньюкасла". По данным портала Transfermarkt, "Ливерпуль" заплатил за Исака €144 млн и обновил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по сумме за переход футболиста. Ранее Исак выступал за германскую "Боруссию" (Дортмунд) и испанский "Реал Сосьедад". В "Боруссии" он стал обладателем Кубка Германии, в "Реал Сосьедад" - Кубка Испании, с "Ньюкаслом" форвард выиграл Кубок английской лиги.