Нападающий "Филадельфии" Гребенкин забросил шайбу в матче НХЛ с "Ванкувером"

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российские нападающие "Филадельфии" Никита Гребенкин и Матвей Мичков забросили по шайбе в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Филадельфии". В составе победителей шайбы забросили Гребенкин (34-я минута), Карл Грундстрём (46), Кристиан Дворак (48), Оуэн Типпетт (56) и Мичков (59). У проигравших отличились Макс Сассон (54) и Дрю О'Коннор (60). Гребенкин также отметился передачей.

В активе 22-летнего форварда в текущем сезоне две шайбы и четыре передачи. 21-летний Мичков набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач).

"Филадельфия" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 43 очка в 35 матчах. "Ванкувер" идет на последней, восьмой строчке в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 33 очка после 36 встреч.

В следующем матче "Филадельфия" в ночь на 24 декабря по московскому времени в гостях сыграет с "Чикаго", "Ванкувер" в ночь на 28 декабря примет "Сан-Хосе".