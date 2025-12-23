Форвард "Тампы" Кучеров набрал два очка в матче НХЛ с "Сент-Луисом"

Его команда одержала победу со счетом 4:1

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Тампы". В составе победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг (1-я минута), Даррен Рэддиш (10), Энтони Сирелли (29) и Оливер Бьоркстранд (46). У проигравших отличился Джастин Фолк (27).

Кучеров отдал две передачи и довел количество набранных очков в сезоне до 45 (13 шайб + 32 передачи) в 32 матчах, поднявшись на седьмую строчку по этому показателю среди всех игроков лиги. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска и был признан второй звездой матча.

"Тампа" занимает второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 43 очка в 36 матчах. "Сент-Луис" идет пятым в Центральном дивизионе, имея в активе 36 очков после 38 встреч.

В следующем матче "Тампа" в ночь на 28 декабря по московскому времени в гостях сыграет с "Флоридой". "Сент-Луис" в этот же день на своем льду примет "Нэшвилл".