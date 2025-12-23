Шэн: отставка Тамбиева стала неожиданностью для хоккеистов "Адмирала"

Леонид Тамбиев возглавлял команду с 2021 года

Леонид Тамбиев © Юрий Смитюк/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты владивостокского "Адмирала" не ожидали отставки Леонида Тамбиева с поста главного тренера команды, для них это стало неприятной новостью. Об этом ТАСС рассказал нападающий команды Павел Шэн.

15 декабря стало известно, что "Адмирал" по собственной инициативе расторг контракт с Тамбиевым, который возглавлял команду с 2021 года.

"Конечно, это была неприятная для нас новость, и когда такая ситуация случается, значит, не все хорошо в команде и она идет не там, где должна быть. Для нас это было звоночком, что пора собираться. Такого решения не ожидали, но это было решение руководства, а наше дело - играть. Но не было побед, где-то не везло, где-то шайба не залетала, поэтому атмосфера в команде была не такая хорошая, потому что все равно поражения нагнетают [обстановку]", - поделился хоккеист.

Шэн подчеркнул, что у команды, несмотря на результаты, есть хорошие шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. "Сейчас произошли некоторые изменения в игровом плане, и чем быстрее мы их схватим, тем быстрее начнем выигрывать", - отметил собеседник агентства.

"Адмирал" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, на счету команды 30 очков после 35 встреч.