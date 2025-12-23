Каменский: ФХР должна поработать для допуска россиян до юниорского ЧМ-2027

Российские сборные с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах

Редакция сайта ТАСС

Валерий Каменский © Роман Соколов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерации хоккея России (ФХР) необходимо поработать над тем, чтобы Международная федерация хоккея (IIHF) допустила российских спортсменов до участия в юниорском чемпионате мира 2027 года. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допустить российские и белорусские юношеские команды до соревнований под флагом и гимном, в том числе и на командные турниры. Президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что в федерации обсудят вопрос о возвращении российских юниоров в конце января. Теоретически сборная России может выступить на юниорском чемпионате мира 2027 года в США.

"Над этим нужно работать. Конечно, это было бы правильно, чтобы наши юноши стали играть международные матчи. Для этого все мы и федерация должны поработать. Надеюсь, что разум восторжествует. ФХР должна доказать, что спорт вне политики, что хоккей объединяет", - сказал Каменский.

Российские юниоры не принимают участие в чемпионатах мира и других международных турнирах после решения Международной федерации хоккея об отстранении после февраля 2022 года.