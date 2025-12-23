Сихарулидзе оценил уровень танцоров на чемпионате России

Победителями чемпионата страны стали Александра Степанова и Иван Букин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень танцоров на чемпионате России по фигурному катанию пока не соответствует мировому. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Победителями чемпионата России стали Александра Степанова и Иван Букин, второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов, третье - Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано.

"Мы очень серьезно занимаемся этим вопросом второй сезон, - сказал Сихарулидзе. - Основной нашей задачей было поднять уровень конкуренции в этой дисциплине, и, надо сказать, нам это удается. Сегодня мы видим у танцоров настоящую спортивную борьбу, а уровень первых пяти дуэтов стал гораздо выше. Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано и, конечно, наши многолетние опытные лидеры Александра Степанова и Иван Букин, а также питерский дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко - вот в первую очередь те, на кого можно рассчитывать в следующем олимпийском цикле. Есть и хорошая молодежь, нам нравится, как ребята развиваются".

"Это еще не мировые лидеры в танцах, но мы на это и не рассчитывали. У нас есть перспективы, мы видим рост в мастерстве, в постановке программ, и очень этому рады", - подчеркнул Сихарулидзе.

