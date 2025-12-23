Решение по делу Валиевой пропало с сайта CAS

Четырехлетняя дисквалификация спортсменки истечет 25 декабря

ТАСС, 23 декабря. Решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой пропало с сайта Спортивного арбитражного суда (CAS).

Поисковый запрос по разбирательству с обозначением CAS 2023/A/9455, под которым ранее значились документы по делу Валиевой, более не доступен на сайте CAS. Четырехлетняя дисквалификация спортсменки истечет 25 декабря. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.

Валиевой 19 лет. Решением CAS результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.