Россияне пока не смогут выступить на этапах Кубка мира по бобслею и скелетону

На данный момент у них нулевой рейтинг

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские бобслеисты и скелетонисты до конца сезона не получат возможность выступить на этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

"У всех наших допущенных нейтральных спортсменов нулевой рейтинг, поэтому они не могут быть допущены до участия в этапах Кубка мира этого сезона, - рассказал Пегов. - Поэтому мы рассматриваем возможность выступления на Кубке Европы".

По словам главы Федерации бобслея России, в скелетоне квоты для участия в Кубке мира распределяются, исходя из того, сколько очков набрала та или иная национальная команда в предыдущем сезоне. В бобслее до участия в Кубке мира допускаются только те пилоты, которые в течение предыдущих 24 месяцев выступали как минимум на пяти турнирах под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и как минимум на трех разных трассах.

Российские бобслеисты и скелетонисты последний раз выступали на международных соревнованиях в феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине.

В середине декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.