Россиянин Фахретдинов исключен из ростера UFC после семи боев без поражений

В заключительном поединке он нокаутировал шведа Андреаса Густафсона

Редакция сайта ТАСС

Ринат Фахретдинов © Handout/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ринат Фахретдинов исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщила пресс-служба организации.

Последний поединок Фахретдинов провел 6 сентября 2025 года, победив техническим нокаутом шведа Андреаса Густафсона. В UFC Фахретдинов провел семь поединков с 2021 года, одержал в них шесть побед, еще один бой с участием россиянина завершился вничью.

Фахретдинову 34 года, всего в карьере он провел 26 поединков, одержав 24 победы, потерпев 1 поражение, еще 1 бой завершился вничью.