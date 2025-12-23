Шайба Марченко помогла "Коламбусу" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

В составе "Лос-Анджелеса" отличился Андрей Кузьменко

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © AP Photo/ Julio Cortez

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко и форвард "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко забросили по шайбе в матче команд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Коламбус" в гостевом матче одержал победу со счетом 3:1. В составе гостей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (5-я и 20-я минуты) и Марченко (55). У проигравших отличился Кузьменко (39). Результативной передачей отметился российский форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков.

Марченко забросил 11-ю шайбу в сезоне, также в активе 25-летнего форварда 16 передач в 32 матчах сезона. Для 29-летнего Кузьменко заброшенная шайба стала 6-й в текущем регулярном чемпионате, также на его счету 4 передачи в 30 играх.

"Коламбус" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 36 очков в 36 матчах. "Лос-Анджелес" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 39 очков после 35 встреч.

В следующем матче "Коламбус" 29 декабря примет "Нью-Йорк Айлендерс". "Лос-Анджелес" 24 декабря дома сыграет с "Сиэтлом".