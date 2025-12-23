ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сихарулидзе прокомментировал уход фигуристки Костылевой от Плющенко

Глава Федерации фигурного катания на коньках России назвал это решение личным делом спортсменки
06:01

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не может официально закрепить переход Елены Костылевой к новому тренеру до весны. Об этом ТАСС рассказал президент ФФККР Антон Сихарулидзе.

21 декабря стало известно, что Костылева, родившаяся в 2011 году в городе Россошь, завершила сотрудничество с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, с которым работала более года.

"Федерация не поддерживает переходы в середине сезона. У нас есть так называемое трансферное окно, оно закрывается весной, в мае, когда спортсмены могут переходить как из региональной федерации в другую федерацию, так и от тренера к тренеру, - сказал Сихарулидзе. - Плохо, что этот переход осуществлен вне трансферного окна. И сейчас мы его никак не сможем официально закрепить до весны. Лена в целом действительно талантливая девушка. Но у кого ей тренироваться, это все же только ей и ее родителям решать. Она еще достаточно юная, ей 14 лет".

Сезон-2018/19 Костылева провела в группе Сергея Давыдова в ЦСКА, затем пробовала свои силы у Этери Тутберидзе, затем уехала к Наталье Митюшиной и Вадиму Раевскому. Два месяца фигуристка пробыла в "Академии фигурного катания", после чего снова оказалась в "Хрустальном" у Тутберидзе. Затем фигуристка вернулась домой, но вскоре вернулась в столицу и стала брать подкатки в частных школах. Тренировалась Костылева и на "Москвиче" - в группе Виктории Буцаевой, а затем под руководством Игоря Лютикова. В марте 2024 года стала сотрудничать с Плющенко. 

