Победитель ОИ Миронов назвал неожиданной смерть Березина в 2024 году

Бывший хоккеист сборной России Сергей Березин скончался 26 июня 2024 года в возрасте 52 лет

Дмитрий Миронов © AP Photo/ Atsushi Tsukada

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Смерть бывшего хоккеиста сборной России Сергея Березина, случившаяся летом прошлого года, была неожиданной. Такое мнение в интервью ТАСС высказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов.

Березин скончался 26 июня 2024 года в возрасте 52 лет.

"Да, это было неожиданно. Мы созванивались буквально за шесть-семь месяцев. Моя жена с его женой контактировали, - сказал Миронов. - Честно, не знаю, что произошло, может, скрывали они. [Николай] Борщевский (бывший нападающий "Торонто" - прим. ТАСС) с ним дружил, говорил, что он болеет. Видимо, что-то было, что так он скоропостижно скончался".

"В Торонто он прожил недолго. Потом уехал с женой в Майами, у них там появился бизнес, он начал тренировать, в основном теннисистов. Он сам неплохо играл в теннис, детей учил", - добавил он.

Березин является автором первого хет-трика в истории сборной России на чемпионатах мира, который оформил в матче против швейцарцев (8:0) на турнире в 1995 году. Играл в "Химике", "Кельне", в Национальной хоккейной лиге выступал за "Торонто", "Финикс", "Чикаго" и "Вашингтон".

