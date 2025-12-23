Маринов: к ОИ-2028 у сборной РФ по гимнастике должна сложиться суперкоманда

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2028 в США должна быть способна решать самые амбициозные задачи. Такое мнение ТАСС высказал гимнаст Даниел Маринов.

"С приходом во взрослую команду Арсения Духно и полным восстановлением того же Сергея Найдина у нас должна собраться суперкоманда, - рассказал Маринов. - Самый главный старт цикла - Олимпийские игры, и я очень надеюсь, что мы туда поедем. И поедем с самым лучшим и подготовленным составом".

"Сейчас самое главное - создать внутреннюю здоровую конкуренцию между ребятами, чтобы мы все могли друг на друга смотреть, друг у друга учиться без всякой зависти, но при этом и с спортивной злостью, чтобы мы друг друга заряжали, и тем самым еще лучше становился каждый из нас. И чтобы к Олимпийским играм мы приехали с полностью сформированной командой, готовой решать самые сложные задачи", - добавил собеседник агентства.

Маринов на чемпионате мира 2025 года в Джакарте завоевал бронзу в упражнениях на брусьях.

Олимпиада 2028 года пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.