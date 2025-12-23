Гребенкина признали третьей звездой дня в НХЛ

Россиянин набрал два очка в матче против "Ванкувера"

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Филадельфии" Никита Гребенкин © AP Photo/ Matt Slocum

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Никита Гребенкин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашней игре против "Ванкувера" (5:2) Гребенкин забросил шайбу и отдал передачу.

Первой звездой признали канадского защитника "Тампы" Даррена Рэддиша, который забросил шайбу и сделал две передачи в домашней игре против "Сент-Луиса" (4:1).

Второй звездой стал канадский форвард "Коламбуса" Мейсон Марчмент, на счету которого две шайбы в гостевом матче против "Лос-Анджелеса" (3:1).