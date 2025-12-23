В федерации сообщили, что нужно прыгунам с трамплина для попадания на ОИ-2026

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российским прыгунам с трамплина для попадания на Олимпийские игры нужно в оставшихся до 18 января этапах Кубка мира попасть как минимум дважды в топ-20 лучших. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В понедельник стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус прыгунам Михаилу Назарову и серебряному призеру Игр 2022 года Данилу Садрееву.

"Если нашим лыжникам получится выехать на "Турне четырех трамплинов", то это выступление на четырех этапах. Потом еще остаются заключительные два в Японии 17-18 января. За шесть этапов каждому нужно набрать примерно по 20 очков FIS. То есть на двух этапах попасть в топ-20 сильнейших, - сказал Дубровский. - Загадывать по поводу результата сложно: три года бесследно не проходят, нужно потратить время на адаптацию, привыкание, но ребята будут стараться зацепиться за тридцатку сильнейших".

"Турне четырех трамплинов" представляет собой традиционную серию из шести этапов в рамках Кубка мира. В нынешнем сезоне эта серия начнется 28 декабря в Германии и завершится 6 января в Австрии. Последней возможностью набрать очки, необходимые для квалификации на Олимпиаде, станет этап Кубка мира в Саппоро 17-18 января.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях международной федерации говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

