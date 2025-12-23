Ролан Гусев утвержден главным тренером футбольного клуба "Динамо"

Он назначен наставником команды до конца сезона

Редакция сайта ТАСС

Ролан Гусев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" утвердил Ролана Гусева в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что Гусев назначен тренером до конца сезона. Ранее Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому "Зенит" со счетом 0:1 (первый матч - 3:1). В чемпионате страны "Динамо" на этом отрезке обыграло махачкалинское "Динамо" (3:0), уступило грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграло вничью со столичным "Спартаком" (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.