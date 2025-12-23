Фахретдинов объяснил, почему не продолжит выступать в UFC

У российского спортсмена истек контракт с организацией

Редакция сайта ТАСС

Ринат Фахретдинов © Handout/ Getty Images

ТАСС, 23 декабря. Российский боец смешанного стиля Ринат Фахретдинов объяснил свое исключение из состава участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) истечением контракта, он уже получил предложение о выступлении в другом промоушене. Об этом Фахретдинов рассказал в своем Telegram-канале.

"У нас просто закончился контракт, по определенным причинам его не продлили, - сказал Фахретдинов. - Есть маленькие нюансы, которые здесь я вам не расскажу. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы рассказать все детали. Ничего страшного не произошло, предложения уже есть, причем с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще не все сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало".

Последний поединок Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе, провел 6 сентября 2025 года, победив техническим нокаутом шведа Андреаса Густафсона. В UFC Фахретдинов провел семь поединков с 2021 года, одержал в них шесть побед, еще один бой с участием россиянина завершился вничью.

Фахретдинову 34 года, всего в карьере он провел 26 поединков, одержав 24 победы, потерпев 1 поражение, еще 1 бой завершился вничью.