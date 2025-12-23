Семин отметил опыт Гусева, которого назначили главным тренером "Динамо"

Специалиста утвердили главным тренером до конца сезона

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ролан Гусев уже достаточно опытный человек в футболе, у него была хорошая игровая карьера. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

Гусев назначили наставником бело-голубых до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.

"Это хорошее решение. Гусев уже достаточно опытный человек в футболе, который прошел хорошую игровую карьеру, работал со многими тренерами, самостоятельно работал в молодежных и юношеских командах, - сказал Семин. - Хотелось бы пожелать ему удачи и успешного выступления "Динамо" в чемпионате России"

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. В чемпионате страны "Динамо" на этом отрезке обыграло махачкалинское "Динамо" (3:0), уступило грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграло вничью со столичным "Спартаком" (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера "Динамо" - после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.