Талалаев заявил, что почти после каждого матча извиняется перед судьями

После игры 17-го тура РПЛ наставника "Балтики" дисквалифицировали на три матча чемпионата страны

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Виталий Невар/ ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев практически после каждого матча извиняется перед арбитрами. Об этом Талалаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

После игры 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

"Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это", - сказал Талалаев.

По итогам 18 туров "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.