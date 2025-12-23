Талалаев заявил, что почти после каждого матча извиняется перед судьями
ТАСС, 23 декабря. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев практически после каждого матча извиняется перед арбитрами. Об этом Талалаев рассказал "Спорт-Экспрессу".
После игры 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Талалаева на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.
"Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте. Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это", - сказал Талалаев.
По итогам 18 туров "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.