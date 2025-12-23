На "ГУМ-катке" прошел хоккейный турнир с участием детей Донбасса

Команды были составлены из детей и юношей в возрасте от 9 до 18 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Хоккейный турнир, в котором приняли участие команды, составленные из детей и юношей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области, прошел в Москве на "ГУМ-катке".

Соревнования проводились при поддержке Росмолодежи и "Движения первых". В финале команда "белых" победила команду "красных". Сборные были составлены из детей и юношей в возрасте от 9 до 18 лет.

"Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что наша общая задача создавать детям и молодежи условия для занятий спортом, в том числе проводить масштабные любительские состязания, - говорится в приветствии к участникам соревнований министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. - Турнир по хоккею на "ГУМ-катке" на Красной площади станет ярким событием для юных спортсменов, позволит ощутить дух честного соперничества, получить массу положительных эмоций от игры и обрести новых друзей. Такие инициативы имеют большое значение для развития детско-юношеского спорта".

По окончании турнира прошел гала-матч с участие команд ветеранов ЦСКА и традиционного турнира "Золотая шайба", в котором последние выиграли со счетом 5:3.