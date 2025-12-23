Точилин считает назначение Гусева оптимальным вариантом для "Динамо"

Ролан Гусев утвержден главным тренером команды до конца сезона

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Кандидатура Ролана Гусева на пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" была оптимальным вариантом для руководства бело-голубых. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник и капитан бело-голубых Александр Точилин.

Гусев назначен наставником "Динамо" до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина 17 ноября.

"Видимо, у руководства "Динамо" не было четкой кандидатуры после Карпина, поэтому самый оптимальный вариант - доверить Гусеву команду до конца сезона, - сказал Точилин. - Тем более он давно в клубе и хорошо его знает. Дальше будет видно, как Гусев себя проявит".

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.