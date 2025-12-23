Дегтярев: Россия внесла более $5 млн в фонд ЮНЕСКО по борьбе с допингом

Фонд был основан в 2008 году

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Общая сумма вклада России в бюджет фонда для искоренения допинга в спорте конвенции ЮНЕСКО за все годы превысила $5 млн. Об этом на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"С 2018 года доля российских взносов в бюджет фонда достигла 33%. С момента основания фонда вклад российской стороны в его бюджет превысил $5 млн, - сообщил Дегтярев. - Минспорт России успешно исполнил взнос в фонд за 2024 год, в декабре - взнос за 2025 год. Ждем, когда средства дойдут. Перечисление существенно затруднено санкциями Евросоюза".

Фонд был основан в 2008 году. Россия впервые с 2022 года вошла в комитет по утверждению проектов фонда для искоренения допинга в спорте Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.