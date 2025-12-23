Булыкин надеется на хорошие результаты "Динамо" под руководством Гусева

Ролана Гусева утвердили главным тренером бело-голубых до конца сезона

Дмитрий Булыкин © Максим Григорьев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Динамо" Дмитрий Булыкин надеется, что болельщикам бело-голубых вторая часть сезона запомнится успешными выступлениями команды под руководством Ролана Гусева. Об этом Булыкин рассказал ТАСС.

Ранее стало известно, что Гусев утвержден тренером "Динамо" до конца сезона. Ранее он исполнял обязанности главного тренера после ухода из клуба Валерия Карпина, который покинул должность наставника бело-голубых 17 ноября.

"Учитывая, что этот сезон потерян и нового тренера не нашли, вполне логичное решение - дать Ролану Гусеву доработать до конца сезона. Может быть, что-то и получится. Сейчас в спешке искать непонятно кого было бы неправильным решением. Я всегда за россиян, будь он тренером или футболистом. Желаю Ролану удачи и хороших результатов", - сказал Булыкин.

"Будем надеяться, что у "Динамо" получится подняться по турнирной таблице чемпионата России как можно выше, и болельщики запомнят вторую часть сезона хорошими результатами под руководством Гусева", - добавил он.

В этом сезоне под руководством Гусева бело-голубые вышли в полуфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому "Зенит" со счетом 0:1 (первый матч - 3:1). В чемпионате страны "Динамо" на этом отрезке обыграло махачкалинское "Динамо" (3:0), уступило грозненскому "Ахмату" (1:2) и сыграло вничью со столичным "Спартаком" (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах.