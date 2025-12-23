Тренер Талалаев рассказал об учебе на курсах актерского мастерства

Это помогло ему абстрагироваться от субъективных факторов

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев узнал у актеров, как не обращать внимания на посторонние реплики. Об этом Талалаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Григорий Твалтвадзе порекомендовал обязательно пойти учиться правильным речи и дыханию. Я посетил более пяти занятий и узнал много всего. Позже хорошие актеры рассказывали мне, как внутренне собираться и не замечать реплики из зала. Так, Алексей Маклаков говорил, что можно очень сильно зажать предмет, который лежит у тебя в кармане, и сконцентрироваться на этом болевом ощущении, чтобы абстрагироваться от субъективных факторов, которые вне тебя: где ты находишься и кто тебя раздражает. И это работает", - сказал Талалаев.

Талалаеву 53 года, он возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Калининградская команда занимает пятое место в чемпионате страны по итогам 18 туров, набрав 35 очков.