Умер ветеран кузбасского хоккея Сергей Красильников

Ему было 70 лет

ТАСС, 23 декабря. Бывший директор хоккейной школы новокузнецкого "Металлурга" Сергей Красильников скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Новокузнецкий хоккейный клуб выражает глубочайшие соболезнованиями родным и близким. Скорбим", - говорится в сообщении пресс-службы.

Красильников тренировал команду "Кузнецкие медведи", с которой завоевал серебряные медали Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в сезоне-2009/10. Также специалист работал главным тренером в "Шахтере" из Кемеровской области, за который ранее выступал в качестве игрока.