Вратарь "Торонто" Ахтямов прокомментировал свой дебют в НХЛ

Он вышел на лед по ходу третьего периода матча с "Эдмонтоном"

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Торонто" Артур Ахтямов © Chris Tanouye/ Getty Images

ТАСС, 23 декабря. Вратарь хоккейного клуба "Торонто" Артур Ахтямов заявил, что в его дебютном матче в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) против "Эдмонтона" (3:6) соперник не создал у ворот россиянина опасных моментов. Комментарий Ахтямова приводит "Спорт-Экспресс".

В матче с "Эдмонтоном" российский голкипер занял место в воротах по ходу третьего периода, отразив пять бросков.

"Хороший опыт, сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как "Эдмонтон", прошлогодний финалист. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. В будущем стану бороться за шанс провести уже весь матч. Представлял, что получу полную игру. Но как вышло, так вышло. Ни о чем не жалею и, наоборот, рад, что вообще получилось дебютировать, потому что немногие доходят до этого. Помню все броски, конечно, и, думаю, запомню их на всю жизнь, потому что долго шел к этому дебюту. Не хочу ничего особо говорить, потому что сыграл не так много, но в целом ничего опасного не было", - сказал Ахтямов.

Ахтямову 24 года, он был выбран "Торонто" в 2020 году в 4-м раунде под общим 106-м номером. С 2021 по 2024 год вратарь выступал в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казанский "Ак Барс". Игрок провел за клуб 21 матч в КХЛ, одержав 6 побед.