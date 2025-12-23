"Балтике" запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов

Калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) наложил на калининградскую "Балтику" запрет на регистрацию новичков из-за наличия у клуба задолженности. Об этом ТАСС сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков.

"Запрет на регистрацию новых игроков был наложен на "Балтику" еще 13 ноября. Это обеспечительная мера, выданная за нарушение, выявленное при финансовом контроле, а именно - задолженность. Как только клуб эту задолженность погашает и у него есть соответствующие свидетельства, он пишет заявку на снятие данной санкции. Эксперт по финансовым вопросам рассматривает документы и вносит предложение о снятии запрета", - сказал Дьяков.

В нынешнем сезоне "Балтика" идет на пятом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 18 играх.