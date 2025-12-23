Фесиков рассказал о планах российских пловцов на начало 2026 года

Россияне выступят на этапах Кубка мира и Европы

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские пловцы выступят в серии коммерческих турниров Mare Nostrum, а также на этапах Кубка мира и Европы в начале 2026 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта Сергей Фесиков.

"В январе у нас будет три выездных мероприятия. Основной состав сборной отправится в Таиланд, также параллельно будет идти сбор на "Озере Круглом", - сказал он. - Для пловцов на открытой воде планируется горная подготовка в Армении. В феврале будет подготовка на "Озере Круглом", начнутся этапы Кубка России, в апреле - финал Кубка России. Этот старт будет квалификационным на чемпионат Европы и единственным отборочным - на первенство Европы среди юниоров".

"Затем будет серия международных стартов Mare Nostrum. В июне пройдет чемпионат России, который станет вторым квалификационным турниром на чемпионат Европы. Что касается сборной по открытой воде, то там тоже планируется ряд соревнований. Планируем выступить на этапах Кубка мира и Кубка Европы", - добавил собеседник агентства.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 24 декабря в 09:00 мск.