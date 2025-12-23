Роднина призналась, что не может поехать на Олимпиаду из-за санкций
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина хотела бы съездить на Олимпиаду в Италию, но находится под всеми существующими санкциями. Об этом она заявила ТАСС.
Ранее портал Sport24 сообщил, что Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не могут быть приглашены на Олимпиаду, потому что они не были заявлены в качестве вспомогательного персонала нейтральных спортсменов.
"Поехала бы я на Олимпиаду? Поехала, только точно не как вспомогательный персонал, а как турист, - сказала Роднина. - Но это нереально - я под всеми санкциями, которые только возможны. Может, это связано с тем, что 50 лет назад я выиграла свою вторую Олимпиаду?"
"На парное катание на Играх я бы точно посмотрела. Тем более после величайшего достижения Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, исполнивших четверной выброс впервые на официальных соревнованиях, на чемпионате России", - отметила Роднина.
Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.