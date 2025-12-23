Талалаев рассказал, что принес извинения футболисту Батракову

Игрок "Локомотива" подвергся критике со стороны тренера "Балтики" после кубкового матча

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Главный тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев принес извинения полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову перед матчем сборных России и Иордании. Об этом Талалаев рассказал "Спорт-Экспрессу".

После кубкового матча между "Балтикой" и "Локомотивом" (0:2), который состоялся 13 августа, Батраков подвергся критике со стороны Талалаева. Встреча между сборными России и Иордании (0:0) прошла 4 сентября.

"Я принес извинения за свое не совсем правильное поведение. Но при этом упрекнул его в том, что он позволил себе лишнего. Мы нашли компромисс, поняли друг друга", - сказал Талалаев.

Талалаеву 53 года, он возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Калининградская команда занимает пятое место в чемпионате страны по итогам 18 туров, набрав 35 очков.