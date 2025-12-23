Роднина удивлена, что парное катание чемпионата России не транслировали на ТВ

Трехкратными чемпионами страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина удивлена, что парное катание стало единственным видом, который не транслировался на Первом канале. Об этом она заявила ТАСС.

Трехкратными чемпионами страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Пара впервые в истории продемонстрировала на официальном турнире уникальный элемент - четверной выброс.

"Если мы все время взахлеб кричим о четверных мужчин и девушек, то здесь как-то тихонько прошло. На Первом канале турнира пар я не увидела - даже танцы показали, а вот пары нет. И это при наших традициях в парном катании? Ни одна страна на протяжении стольких лет не доминировала, как мы в парах. Заигрались с "Ледниковым периодом" и забыли, где фигурное катание, а где шоу", - сказала Роднина.