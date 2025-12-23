ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Убийство генерала ВС РФ Фанила Сарварова
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЧР по фигурному катанию

Роднина удивлена, что парное катание чемпионата России не транслировали на ТВ

Трехкратными чемпионами страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Редакция сайта ТАСС
13:08

Ирина Роднина

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина удивлена, что парное катание стало единственным видом, который не транслировался на Первом канале. Об этом она заявила ТАСС.

Трехкратными чемпионами страны стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Пара впервые в истории продемонстрировала на официальном турнире уникальный элемент - четверной выброс.

"Если мы все время взахлеб кричим о четверных мужчин и девушек, то здесь как-то тихонько прошло. На Первом канале турнира пар я не увидела - даже танцы показали, а вот пары нет. И это при наших традициях в парном катании? Ни одна страна на протяжении стольких лет не доминировала, как мы в парах. Заигрались с "Ледниковым периодом" и забыли, где фигурное катание, а где шоу", - сказала Роднина. 

Роднина, Ирина КонстантиновнаЧемпионат России по фигурному катанию