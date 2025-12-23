Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

"Я очень рад, что в канун Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной аутентикой - флагом и гимном", - сказал Мамедов.

На вопрос ТАСС, где у российских юниоров появится первый шанс услышать свой гимн в честь победы, Мамедов сообщил: "Насколько я осведомлен, наша женская команда рапиристок вылетает в ночь на 1 января в ОАЭ. Поэтому новогоднюю ночь наши дети проведут в самолете".

Кубок мира среди кадетов и юниоров стартует в Эль-Фуджайре 2 января. Взрослые российские фехтовальщики допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.

Ранее российских юниоров после рекомендаций МОК допустили до соревнований с флагом и гимном Международная федерация конного спорта, Международная федерация волейбола и Международная шахматная федерация. Международная федерация дзюдо и Международная федерация самбо допускают всех россиян до участия в соревнованиях с флагом и гимном.