Немецкий футболист Хертнер умер в возрасте 34 лет

Игрок провел 5 матчей в составе юношеской сборной Германии

Себастьян Хертнер © Alexandra Beier/ Getty Images

ТАСС, 23 декабря. Бывший игрок немецкого футбольного клуба "Эрцгебирге" Себастьян Хертнер умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Эрцгебирге" скорбит по поводу утраты бывшего игрока Себастьяна Хертнера и выражает искренние соболезнования его семье и близким. Футболист погиб 20 декабря 2025 года в трагической аварии во время зимних каникул, ему было 34 года", - сказано в сообщении пресс-службы команды.

Хертнер является воспитанником "Штутгарта", во второй Бундеслиге защитник провел 95 матчей за "Мюнхен 1860", "Эрцгебирге" и "Дармштадт 98", отметившись 4 результативными передачами.

В составе юношеской сборной Германии (игроки не старше 19 лет) Хертнер провел 5 игр.