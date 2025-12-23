Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет

Причина смерти спортсмена на данный момент неизвестна

Сиверт Баккен © Maja Hitij/ Getty Images

ТАСС, 23 декабря. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Спортсмен был найден мертвым в гостинице.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступал в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место.