Норвежский биатлонист Баккен умер в возрасте 27 лет

Причина смерти спортсмена на данный момент неизвестна
16:45
обновлено 16:58

Сиверт Баккен

ТАСС, 23 декабря. Норвежский биатлонист Сиверт Баккен умер в возрасте 27 лет в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Спортсмен был найден мертвым в гостинице.

Баккен является трехкратным чемпионом Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку. 21 декабря норвежец выступал в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции и занял 20-е место. 

