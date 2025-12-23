Леонов: Казань сохраняет статус хозяина ЧЕ по водным видам спорта 2028 года

В 2026 году турнир проходит в Париже

Редакция сайта ТАСС

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Казань в настоящее время сохраняет статус столицы чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции ведомства.

"В календаре европейской федерации на 2028 год Казань до сих пор ангажирована как столица чемпионата Европы по водным видам спорта. Это контрактные обязательства, никто никуда чемпионат не переносит, мы в графике, будем смотреть в динамике и готовиться к чемпионату", - сказал он.

Он подчеркнул, что Татарстан поддерживает партнерские отношения как с Международной федерацией плавания, так и с Европейской федерацией водных видов спорта.

Леонов отметил, что для проведения соревнований в Казани "все есть". По его словам, главным условием является "тренд на возвращение международных турниров в нашу страну".

Объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта проводится раз в два года, на нем разыгрываются медали в плавании, плавании на открытой воде, прыжках в воду, синхронном плавании и хайдайвинге. В 2026 году турнир пройдет в Париже.