"Реал" объявил о переходе Эндрика в "Лион" на правах аренды

Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Эндрик © Florencia Tan Jun/ Getty Images

МАДРИД, 23 декабря. /ТАСС/. Футболист испанского "Реала" Эндрик перешел во французский "Лион" на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Соглашение с бразильцем рассчитано до 30 июня 2026 года.

Эндрику 19 лет, он является воспитанником бразильского "Палмейраса", за который провел 82 матча, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. В 2024 году игрок перешел в "Реал", в текущем сезоне он провел за клуб 3 матча в разных турнирах и не отметился результативными действиями.