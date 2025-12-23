Хоккеист "Автомобилиста" Да Коста вошел в состав сборной Франции на Олимпиаду

Нападающий "Автомобилиста" Стефан Да Коста © Донат Сорокин/ ТАСС

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Хоккеист екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Стефан Да Коста вошел в состав сборной Франции на Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея Франции.

Соперниками французской сборной на групповом этапе станут национальные команды Канады, Швейцарии и Чехии.

Да Косте 36 лет, в текущем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 28 игр, забросив 9 шайб и отдав 17 результативных передач.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д"Ампеццо с 6 по 22 февраля.