Минское "Динамо" разгромило "Динамо" из Москвы в матче КХЛ со счетом 7:1

Встреча прошла в Минске

Игроки минского "Динамо" © Донат Сорокин/ ТАСС

МИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Минское "Динамо" одержало победу над "Динамо" из Москвы со счетом 7:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе минчан отметились Илья Усов (2-я минута), Виталий Пинчук (5), Сэм Энэс (26), Егор Бориков (27), Даниил Липский (37), Вадим Шипачев (44) и Алекс Лимож (58). У москвичей отличился Семен Дер-Аргучинцев (33), который провел первый матч за свою новую команду после перехода из челябинского "Трактора".

Команда из Минска находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 36 матчах. Москвичи набрали 50 очков в 38 играх и занимают четвертую строчку на Западе.

Следующий матч московское "Динамо" проведет 25 декабря на выезде с ярославским "Локомотивом". Минское "Динамо" 26 декабря примет петербургский СКА.